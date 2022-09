Da Milano: “Leao assenza più pesante di Osimhen”

A Milano pensano che l’assenza di Rafael Leao sia più pesante di quella di Victor Osimhen

Il portale MilanNews infiamma la sfida a San Siro contro il Napoli. La testata rossonera infatti sostiene che l’assenza di Rafael Leao nel big match di domenica sia più incisiva di quella di Victor Osimhen.

Questo è quanto si legge:

“Leao è, senza dubbio, il giocatore più determinante e devastante in Serie A e la sua assenza, vuoi o non vuoi, genererà una perdita del valore assoluto del Milan, considerando che Pioli non ha le immediate alternative per sostituirlo: sia Rebic che Origi, infatti, sono infortunati; al posto del portoghese, il tecnico rossonero potrebbe schierare Saekemaekers a sinistra oppure passare al 4-2-3-1 col doppio trequartista De Ketelaere-Brahim Diaz. Spalletti, dal canto suo, può fare a meno di Osimhen schierando o una punta vera come Simeone, capace anche di andare in profondità come il nigeriano, oppure un attaccante più rapido come Raspadori”.

