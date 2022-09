C’è una statistica che spaventa mr.Pioli

Il big match tra Milan e Napoli è ormai alle porte. Domenica allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro si affronteranno le due squadre più in forma del campionato, entrambe in vetta alla classifica a 14 punti insieme all’Atalanta. Eppure c’è una statistica che potrebbe essere un indicatore di come la gara potrebbe andare a finire. La redazione di Tuttomercatoweb ricorda infatti che Stefano Pioli ha conquistato un solo successo (1-0 al ‘Maradona’ lo scorso 6 marzo) contro le squadre di Spalletti. Negli altri 11 incontri solo sconfitte o pareggi.

Fonte foto: Instagram @acmilan

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret: “Contento di essere il titolare: con continuità e fiducia le cose vanno meglio”

UFFICIALE – La SSC Napoli riapre la campagna abbonamenti: le info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici