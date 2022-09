Corriere dello Sport – Lozano pronto per Milano: è l’asso nella manica di Spalletti.

La situazione di Hrving Lozano sembrerebbe essere rientrata del tutto, difatti, ieri il Napoli è ritornato in campo ed era presente anche lui:

“Lozano completamente recuperato dopo l’influenza che l’ha escluso dalla seconda di Champions in Scozia e regolarmente in gruppo in occasione della seduta di allenamento andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno”.

La formazione: “I margini di tempo a disposizione di Spalletti per assemblare la formazione che domani sfiderà il Milan sono davvero strettissimi, sì, ma tutto sommato le idee sono piuttosto chiare: a San Siro proveranno a ruggire gli stessi leoni di Ibrox, fermo restando un cambio possibile. In attacco: Raspadori per Simeone”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verso Milan-Napoli: Pioli e il tabù Spalletti, una sola vittoria in 12 incontri

Da Milano: “Leao assenza più pesante di Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, deve essere inclusiva, non uno di meno