Il Messaggero – Lazio anarchica: Sarri pensa di lasciare.

Maruizio Sarri è ad un bivio: prendere o lasciare. L’umiliante sconfitta in Europa League lo ha messo con le spalle al muro e si sente impotente davanti ad una squadra che non lo segue. La Lazio, ormai anarchica, lo spinge sempre più lontano e Sarri pensa davvero di fare un passo indietro, se ci sarà un nuovo capitombolo. Sconfortato dal non riuscire a risanare una squadra che soffre ancora vecchi black out, la sua presenza a Roma potrebbe essere in dirittura d’arrivo.

Fonte foto: Flickr.com

