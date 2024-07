Rinnovo Meret, si attende l’incontro: previsto ritocco dell’ingaggio

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermato sul rinnovo del portiere del Napoli Alex Meret, che dovrebbe avvenire a breve.

Alex Meret sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli. Si parla ormai da tempo del prolungamento dell’accordo tra e parti, che a breve dovranno per l’appunto incontrarsi per discutere la questione. Per l’estremo difensore friulano sarebbe previsto anche un ritocco dell’ingaggio attuale.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Intanto è stato fissato anche un appuntamento per prolungare il contratto di Alex Meret. Il suo agente (Pastorello) dovrebbe rientrare dall’estero a stretto giro e subito dopo ha in agenda un incontro con Manna per trattare il rinnovo del numero uno azzurro con tanto di adeguamento economico: il Napoli propone un triennale con opzione unilaterale per un altro anno a cifre leggermente più alte di quanto percepisce oggi l’estremo difensore(un milione a stagione).”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Di Lorenzo, prevista conferenza stampa la prossima settimana

Napoli, Osimhen non andrà via per meno di 100 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi