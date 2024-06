Buongiorno-Napoli, le ultime da De Maggio

Calciomercato Napoli – Walter De Maggio giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli,è intervenuto durante Radio Goal, è rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato Napoli:

“Il Napoli sta continuando a sondare il terreno per Alessandro Buongiorno del Torino, il club ha alzato la posta e dalla cifra di 40 milioni più bonus la richiesta è a 45 milioni di euro più bonus. C’è da registrare in mattinata l’inserimento fortissimo dell’Inter per il calciatore, il presidente Urbano Cairo vuole scatenare un’asta. Il problema è l’Inter che ha offerto 40 milioni di euro più bonus più l’inserimento di una contropartita dall’ingaggio inferiore. Registriamo l’inserimento dell’Inter che mette più soldi, mette i bonus e una contropartita gradita al Torino”

