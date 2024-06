Di Lorenzo-Napoli, è rottura. Il difensore spinge per lasciare l’azzurro

Di Lorenzo vuole lasciare Napoli

Giovanni Di Lorenzo è sempre più lontano dal Napoli, dopo che il difensore avrebbe confermato la sua ferma volontà di lasciare l’azzurro. Come riportato in diretta da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ipotesi addio del capitano è sempre più viva. Ecco quanto dichiarato:

“Giuffredi si era recato in Germania nei giorni scorsi, aveva parlato con Giovanni Di Lorenzo domenica per poi rientrare di notte. Gli aveva esposto cosa era emerso dal vertice con Conte e il ds Manna, dove il neo tecnico azzurro ha espresso la ferma volontà di blindarlo. Purtroppo, però, siamo al braccio di ferro, qualcosa di simile alla rottura. Di Lorenzo, infatti, ha ribadito al suo agente di riferire al Napoli che ritiene chiuso il suo ciclo e che non c’è alcuna possibilità di restare in futuro. La sua è una chiusura totale e quando gli è stato riferito della linea dura società della sua scelta, ovvero il rischio tribuna, Di Lorenzo ha risposto così: “Io a Napoli non ci voglio restare”. Mi auguro che la diplomazia e il buonsenso possano prevalere”

