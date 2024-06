Tuttosport – Arrivano ulteriori conferme: Di Lorenzo vuole la Juve

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Giovanni Di Lorenzo avrebbe definitivamente aperto alla Juventus. La sua esperienza con il Napoli, sembrerebbe essere giunta al termine.

A quanto pare la trattativa tra il capitano del Napoli e la Juventus starebbe procedendo in maniera spedita, affare destinato poi a entrare nel vivo solo tra qualche settimana, al termine dell’Europeo. Ormai il giocatore ha parlato chiaro, la sua esperienza a Napoli è finita, spinge per il trasferimento in bianconero. Al momento, però, il terzino vorrebbe concentrarsi unicamente sull’impegno in Nazionale, poi al termine dell’avventura con gli azzurri, prenderà in mano la situazione e parlerà con De Laurentiis, chiedendo di essere ceduto definitivamente.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora, SSC Napoli presentazione Conte: il comunicato per la stampa

Raspadori: “Ho sentito Conte.L’obiettivo è più continuità e fare un’annata da protagonista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi