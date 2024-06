la Repubblica – Tre difensori in vendita, ADL rifonda il reparto

Il Napoli prepara la rivoluzione nel reparto difensivo. Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera a Giovanni Manna, sono ben tre i giocatori da smaltire, per portare in squadra innesti di qualità, che possano accontentare le richieste di Conte: “Juan Jesus, Ostigard e Io stesso Natan sono tutti sul mercato, qualora arrivassero proposte. Se dovessero concretizzarsi le cessioni, il Napoli acquisterebbe ancora”. Eventuali acquisti in difesa, dunque, dipenderebbero dalla loro partenza”.

Ultim’ora, SSC Napoli presentazione Conte: il comunicato per la stampa

Raspadori: “Ho sentito Conte.L’obiettivo è più continuità e fare un’annata da protagonista”

