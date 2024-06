Corriere dello Sport – Lukaku, ADL pronto a contrattare col Chelsea: è consapevole di una cosa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Il giocatore è un pupillo di Conte, con il quale ha un ottimo rapporto:

“Nei due anni all’Inter sono arrivati uno scudetto e 64 gol. La clausola attuale è di 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro, ma De Laurentiis sa bene che il Chelsea ha necessità di vendere entro fine mese e dunque, alla fine, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore, circa 20-25 milioni. Un’altra informazione già da tempo raccolta per un’analisi approfondita sul colpo in attacco per il dopo Osimhen.

Il Napoli, intanto, segue il suo percorso in Germania. Non è andato bene l’esordio con la Slovacchia. Lukaku è stato protagonista in negativo nella sconfitta del Belgio. Due gol annullati e almeno due ghiotte chance sprecate. Un dato è emblematico: l’indice xG di Lukaku, i gol previsti in base alle occasioni avute, è stato di 0,82 con tre tiri. Il solo xG della Slovacchia è stato invece di 0,6. In sintesi, Lukaku da solo ha avuto più occasioni di tutta la Slovacchia. Che però ha fatto gol…”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora, SSC Napoli presentazione Conte: il comunicato per la stampa

Raspadori: “Ho sentito Conte.L’obiettivo è più continuità e fare un’annata da protagonista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi