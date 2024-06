Corriere dello Sport – Offerta del Psg: ingaggio monstre per Kvaratskhelia

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Paris Saint-Germain per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è corteggiato fortemente dal club parigino, che gli avrebbe offerto 11 milioni a stagione. Questo è la notizia diffusa nelle ultime ore:

“La sconfitta al gran ballo dei debuttanti d’Europa, una prestazione un po’ così, il caso della gita domenicale in tv di agente e padre. Non è mica un periodo semplicissimo, quello che sta vivendo Khvicha Kvaratskhelia. Mamuka Jugeli (il manager) e Badri (mister Kvara senior) hanno annunciato all’emittente georgiana, Imedi, l’intenzione di lasciare Napoli e il Napoli nel bel mezzo di una complicata trattativa per il rinnovo del contratto. Senza mezzi termini, ispirati da un super accordo personale con il Psg: un contratto da 11 milioni a stagione (per 4-5 anni)”.

