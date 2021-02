Napoli, parla Politano: “Siamo con il mister, sono state dette tante bugie”

Napoli, Politano in conferenza stampa

Matteo Politano attraverso la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Granada, ha risposto ad alcune domane dei colleghi presenti. Ecco quanto dichiarato:

“C’è sempre poco tempo per recuperare tra una partita e l’altra, il bello del calcio comunque è giocare quindi cerchiamo di farci trovare pronti ogni tre giorni. Mi trovo bene col ritmo del calcio spagnolo? Non penso sia uno stimolo, bensì uno stile di gioco. Le spagnole ti affrontano sempre a viso aperto, lasciano spazi per farti giocare. L’abbraccio post-Juventus al mister? Aveva anche un altro significato: si è parlato tanto del mister, anche tante cavolate. La squadra ha risposto sul campo, era dalla parte del mister e l’ha dimostrato.”

