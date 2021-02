Napoli, Gattuso in conferenza: “Siamo in emergenza, la presenza di ADL fa piacere”

Napoli, Gattuso in conferenza alla vigilia della sfida contro il Granada

Alla vigilia della sfida contro il Granda in Europa League, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

Nelle ultime due partite il presidente De Laurentiis è stato vicino alla squadra. L sua presenza ha dato serenità all’ambiente?

“A noi serve tutto. Ai ragazzi fa bene avere persone che vogliono il bene della squadra. Il presidente è quello che paga gli stipendi e fa funzionare la struttura. Anche se ci sono dei problemi, bisogna avere sempre rispetto. Fa piacere che lui sia con noi, penso faccia piacere anche alla squadra. In un momento di difficoltà è giusto restare uniti.”

Per questa partita, sarà più importante l’aspetto tecnico oppure quello psicologico?

“Tre giorni fa avevamo gli stessi giocatori, tranne Petagna. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità, sappiamo che bisogna stringere i denti perchè con la Juve abbiamo fatto tanta fatica. Non possiamo fare troppi calcoli. Non devo fare lo psicologo, devo solo mettere la squadra migliore in campo.”

Come si lavora con così tante assenze anche negli allenamenti?

“L’ emergenza dura da tantissimo tempo, lo avevo già evidenziato. Così non si può lavorare, non puoi fare nulla se giochi ogni tre giorni, devi solo fare scarico. Stiamo chiamando qualche Primavera in più, c’è un dato importante ed è quello che riguarda gli infortuni. Siamo tra le squadre che ne hanno avuti di meno nell’anno solare. Ora è un momento così, speriamo di recuperare qualcuno prima possibile..”

Come si affronta la 14esima partita in quarantasette giorni?

“Siamo in emergenza, lo sappiamo. Non siamo venuti qui in vacanza, vogliamo fare una grande prestazione e ci vuole un grande Napoli. Loro sono una squadra atipica, con grande velocità. Bisogna mettere in campo una squadra competitiva anche se siamo in pochi.”

