Nuova formazione col Verona: sterilità in attacco, Spalletti cerca la soluzione

Tuttosport – Novità di formazione contro il Verona. Sterilità in attacco, Spalletti è in cerca di una soluzione.

Luciano Spalletti è in cerca di una soluzione ottimale, in vista del match di domenica contro il Verona. Il tecnico vorrebbe cambiare qualcosa, in modo da riuscire a ritrovare gol e vittorie. Dunque, nel prossimo turno di campionato Insigne e Politano potrebbero partire dalla panchina, con Lozano, Ounas ed Elmas che si giocano un posto tra i titolari. Sono stati proprio i due esterni ad aver deluso maggiormente contro il Milan, i due, difatti, hanno segnato appena due gol su azione in 28 partite.

