Mertens rifiuta l’offerta di rinnovo del Napoli. L’attaccante è seguito anche dal Milan

Il Napoli non trova l’intesa per il rinnovo di Dries Mertens

Il Napoli non trova l’accordo per il rinnovo di Mertens. Si fa avanti il Milan su di lui. Ecco quanto afferma la redazione sportiva di 7-Gold:

“Il centravanti belga non è intenzionato ad accettare la proposta economica di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli gli avrebbe offerto una cifra decisamente inferiore rispetto al suo attuale ingaggio. Dries Mertens percepisce un ingaggio pari a circa quattro milioni di euro a stagione, il Napoli gliene ha offerti circa 2.8, ma il calciatore avrebbe declinato la proposta. Nonostante in tanti diano ormai per fatto il passaggio di Andrea Belotti al Milan, la dirigenza del Diavolo non molla l’ex Psv. I rossoneri anche in passato fecero dei tentativi per Dries Mertens e sono intenzionati a riprovarci”