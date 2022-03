Lotta scudetto, parla Batistuta

L’ex attaccante Gabriel Omar Batistuta, ha parlato a Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Sarà una bella lotta, non scarterei nessuno. nemmeno la Juventus. Mancano tanti punti e non ci sono squadre che vince tutte le partite. Non c’è stata continuità di una squadra che ammazza il campionato”