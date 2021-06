Adani: “Fiorentina? vengono da tre anni vergognosi, la colpa non è solo di Gattuso e Mendes”

L’ex calciatore ed opinionista sportivo parla dell’addio di Rino Gattuso alla Fiorentina

Daniele Adani è intervenuto durante Bobo Tv, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri. L’opinionista ed ex calciatore di Inter e Fiorentina ha detto la sua sulla separazione tra Rino Gattuso e la Fiorentina.

Queste le sue parole:

“Fiorentina? Non c’entrano solo Gattuso o Mendes, ma qualcuno a Firenze o non si è incastrato o non ha mantenuto. Qua si parla solo di Rino e Mendes colpevoli, e la Fiorentina non ha colpe. Noi non lo sappiamo, non possiamo né condannare né assolvere nessuno. Noi conosciamo l’uomo Gattuso e lui non torna indietro se ha dato la sua parola. Lui dice alla famiglia che è un uomo d’onore e lui l’onore non lo tradisce. Se Mendes facesse alla Fiorentina quanto fatto al Wolverhampton sarebbe meglio per la Fiorentina, visto quello che hanno fatto fino ad ora”.

“La Fiorentina ha fatto tre anni da vergogna, è stato bravo Iachini a mettere via via i punti, ma per come hanno condotto questi anni non sono onorabili, Firenze non merita questo tipo di comportamenti. Commisso ha lavorato due anni con questa dirigenza e ha fatto malissimo. Se Mendes arriva e in sinergia con la società arriva a giocatori funzionali per migliorare un progetto, ben venga. Sembra sempre che certi manager rovinino tutti, e invece in certe piazze hanno portato risultati e benefici”.

