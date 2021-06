Salernitana: l’Under 17 batte il Cosenza per 3-1 nell’ultima giornata di regular season

I campani terminano la stagione con una bella vittoria in trasferta

Nel pomeriggio di giovedì 17 giugno, alle ore 16:00 si è giocata la gara Cosenza-Salernitana, presso il Centro Sportivo di Taverna (Cs). Il match, valevole per l’ultima giornata del Campionato Under 17 A-B (10^ giornata – Girone 8) è terminato 3-1 per gli ospiti.

Tuttocalciogiovanile.it riporta la sintesi della gara:

“Il primo tempo termina 0 1 per i granata grazie ad una punizione segnata con una conclusione col destro (deviata da un difensore dei calabresi) dal n.10 Bammacaro dai venti metri circa. Nella ripresa il portiere del Cosenza compie un miracolo su una punizione battuta dallo stesso Bammacaro: l’ex Benevento calcia col destro a giro e il n.1 rossoblù si tuffa alla sua sinistra deviando in angolo.

Dopo pochi minuti la Salernitana raddoppia con Boiano (assist di Bammacaro). Negli ultimi 10 minuti il Cosenza accorcia le distanze segnando su rigore con il n. 8 Gigliotti assegnato dal direttore di gara a seguito di un atterramento in area di un rossoblù.

La Salernitana non si chiude, continua ad attaccare e segna il gol del 3-1 ancora con Boiano ben servito da Casola. Termina il campionato delle due squadre: Salernitana che conclude a 12 punti (4 vinte e 4 perse) dietro Lecce e Crotone (21), infine il Cosenza resta a 3 punti”.

