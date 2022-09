Criscitiello: “Il terreno di gioco è in condizioni imbarazzanti”

Criscitiello punta il dito contro il terreno di gioco

All’indomani della vittoria del Napoli contro il Liverpool, Michele Criscitiello loda la prestazione degli azzurri ma muove una critica verso il manto erboso del Maradona. Ecco quanto dichiarato nel corso di Calcio e Mercato:

“Il Napoli ha preso a pallonate il Liverpool per almeno 60 minuti, una grande vittoria. L’unica nota negativa della vittoria del Napoli contro il Liverpool è il manto erboso del Maradona, un terreno di gioco in condizioni imbarazzanti. Non si può giocare in Champions League, per di più contro una squadra inglese, su un campo del genere, è semplicemente vergognoso e imbarazzante.”

