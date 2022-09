La Gazzetta dello Sport – Del Cerro si perde un rigore e salva Milner dal giallo.

La moviola del quotidiano sottolinea l’errore di Del Cerro sul primo rigore del Napoli e il mancato giallo a Milner:

“Due rigori a favore del Napoli in poco più di un quarto d’ora sono quasi un record. Entrambi sono apparsi netti. In occasione del primo al 3′ minuto, Milner stoppa con il braccio sinistro abbondantemente largo il tiro di Zielinski e lo spagnolo Del Cerro Grande non ha la minima esitazione nell’indicare il dischetto. Ma l’errore grave del direttore di gara è il non aver ammonito l’inglese, come da regolamento se il fallo di mano riguarda una conclusione diretta verso la porta avversaria. In questo caso, il cartellino giallo ricevuto al 9′ dallo stesso difensore per un brutto intervento su Anguissa avrebbe comportato l’espulsione. L’aiuto Al 17 l’arbitro ha invece avuto bisogno del collega alla Var Hernandez per scovare il pestone di Van Dijk su Osimhen, che aveva lasciato correre: piede destro del difensore su piede sinistro dell’attaccante, impossibile non assegnare la massima punizione, con conseguente giallo a carico dell’olandese. Al 20′ del secondo tempo il secondo cartellino del match a Rrahmani per un brutto fallo su Diaz“.

Fonte foto: screenshot Sky.

