Laba su Osimhen: “Infortunio non serio, tornerà tra una o due settimane”

Il giornalista Buchi Laba condivide sulla sua pagina social la confessione di Vcitor Osimhen sul suo stato fisico, dopo l’infortunio:

“Victor Osimhen mi ha confermato che si è fermato solo per precauzione. L’infortunio non dovrebbe essere serio, può camminare liberamente quindi l’infortunio non è serio. MI ha detto che tornerà al massimo tra una o due settimane. Questa è la migliore notizia della serata”.

Victor Osimhen confirming to me that he went off just for Precaution. He didn’t pull his hamstring. Just a feel. He can walk freely so not serious.

– He said he he will be back 1-2weeks Maximum.

Best news of the night. pic.twitter.com/ZBwCMPhPgV

— Buchi Laba (@Buchi_Laba) September 7, 2022