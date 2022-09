Corriere dello Sport – Tutti pazzi per Kvara: una classe d’altri tempi.

Alessandro Barbano esalta la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia, che al suo esordio in Champions League, lucido e concentrato non teme alcuna rivalità in campo:

“Khvicha Kvaratskhelia è una finta sublime in carne e ossa. “È nata una stella”, scrive il giornalista, che sottolinea come il 77 azzurro non abbia avuto nei confronti degli avversari “alcun timore reverenziale, perché lui persegue con umiltà e tenacia un suo disegno interiore: stupire prima se stesso, poi i tifosi che lo arringano dalle curve e dalle tribune, e infine Spalletti che lo guida dall’area tecnica”.

