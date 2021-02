Granada-Napoli, il tecnico spagnolo Martinez: “Vogliamo batterli”

Alla vigilia della sfida di Europa League Granada-Napoli, il tecnico spagnolo Diego Martinez è intervenuto in conferenza stampa.

Manca solo un giorno alla sfida alla sfida dei sedicesimi di Europa League tra Granada e Napoli ed alla vigilia della gara l’allenatore Diego Martinez è intervenuto in conferenza stampa. Martinez è deciso a far scendere in campo i suoi giocatori con determinazione e portarli alla vittoria.

“Capisco che è un giorno importante e lo deduco dai molti giornalisti presenti. Il Napoli è una della squadra migliori d’Italia. Vogliamo giocarcela contro di loro. Abbiamo trascorso questi giorni in maniera naturale, ora pensiamo al presente. Sono fiducioso perché i miei giocatori sono al completo servizio della squadra.

Riguardo gli assenti, ce ne sono sia a centrocampo sia in attacco, ma tutti hanno voglia di giocare. Avremo bisogno anche dei giocatori fuori dal campo. Come nelle gare importanti passate, anche oggi la squadra ha le farfalle nello stomaco, ma c’è un forte spirito. Avrei voluto che tutti i giocatori avessero potuto giocare la gara ma dobbiamo adattarci alla situazione.

Come loro anche noi abbiamo tanti infortunati. In Spagna siamo la squadra che ha giocato di più, abbiamo giocato trentasette volte e non eravamo abituati a giocare così assiduamente, ma ricorderò sempre lo sforzo di tutti loro. Siamo entusiasti di giocare contro il Napoli, ma abbiamo comunque i piedi per terra. Tutto può influire: l’aspetto fisico, quello emotivo o quello mentale.”

