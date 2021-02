Granada-Napoli, Montoro alla vigilia: “Vogliamo rendere felici i tifosi”

Il centrocampista del Granada Angel Montoro rilascia alcune dichiarazioni alla vigilia della gara di Europa League contro il Napoli.

Giovedì prossimo alle 21 il Napoli affronterà il Granada nella gara dei sedicesimi di finale di Europa League. Alla vigilia del match Angel Montoro, centrocampista della squadra spagnola, è intervenuto nella conferenza stampa Uefa ha rilasciato delle dichiarazioni proprio su tale argomento.

“Sto bene e sono pieno di entusiasmo. Ce la possiamo giocare, per noi quella di domani è una gara storica. Vogliamo dimostrare che siamo una grande squadra. Dobbiamo far capire ai tifosi che abbiamo voglia di giocarcela, a loro dico che faremo qualunque cosa per farli felici. Sappiamo dove eravamo all’inizio e dove siamo ora. Io e la squadra siamo pieni di voglia ed ambizione, domani sarà difficile, ma la voglia di vincere è tanta. Tutta la squadra vuole vincere, la qualificazione prevede due partite, quindi dobbiamo giocare come sappiamo fare noi.

Riguardo chi temo tra i giocatori azzurri non mi sento di nominare un singolo giocatore: la squadra è molto forte nell’insieme. Probabilmente direi Fabian Ruiz, ma bisogna concentrarsi sull’intera rosa.”

