Perez-Napoli trattativa non scontata: dubbi sull’affare, c’entra la Lazio

Perez-Napoli, trattativa non scontata,le ultime

Calciomercato – Perez-Napoli, ci sono novità sulla trattativa come raccontato dai giornalisti di Sky Sport.

Mercato Napoli, le ultime

La sfida Lazio-Napoli ha fatto venire dubbi, il club azzurro sta seriamente pensando di tenere in rosa il difensore norvegese Leo Ostigard.

Se dovesse tenerlo, l’accordo con l’Udinese rimarrebbe per Nehuen Perez ma il Napoli potrebbe anche decidere di non proseguire nella chiusura dell’affare. Non è scontato che si possa definire la trattativa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Lazio-Napoli, Mazzarri schiera il 3-5-1-1. La scelta su Ngonge e Dendoncker

UFFICIALE – Hamed Traorè non sarà convocato per Lazio-Napoli: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”