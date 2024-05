Corriere dello Sport – Gasperini in pole, ADL vuole un uomo con carattere

L’edizione odierna del quotidiano, dopo l’amara sconfitta del Napoli contro il Bologna, torna a parlare del cambio panchina. In cima alla lista di Aurelio De Laurentiis, c’è Gian Piero Gasperini, uomo di carattere e, un po’ in generale, un comandante vero, un condottiero.

Gasperini piace per le sue qualità tecniche ed è in grado di allenare mente e corpo dei giocatori. Sarebbe la scossa che serve al Napoli, squadra che lo scorso anno riusciva a mettere sotto chiunque, mentre quest’anno ha la dote di farsi ribaltare in 12 minuti.

