Serie A: nuovo torneo negli USA durante i mondiali Qatar 2022

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“in via Rosellini stanno pensando di concentrare tutte le nostre 20 squadre in una “bolla” stile Nba, probabilmente nell’area di New York, dove ci siano campi di allenamenti, strutture alberghiere e stadi per tutti. L’obiettivo è disputare in tre settimane un torneo con una fase a gironi (da quattro, in base alla classifica al momento dello stop?), poi quarti, semifinali e finale. L’idea, già illustrata ai club, ha riscosso consensi perché molti dirigenti non sanno come gestire le rose, senza impegni ufficiali dal 13 novembre a inizio gennaio 2023“.