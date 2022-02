Cassese: “Con il potere del brand Amazon significherebbe avere la squadra più forte del pianeta. É lecito sognare”

Amazon-Napoli, parla l’imprenditore Pasquale Cassese.

Pasquale Cassese, imprenditore, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, soffermandosi sull’indiscrezione circolata negli ultimi giorni tra Amazon e il Napoli, ecco le sue parole:

“Se Amazon entra nel Napoli, di fatto entra una ‘bomba atomica’ in una città già esplosiva. Amazon non è solo questione di soldi, infatti, ma di potere assoluto. Non ci sono smentite da parte di nessuno, a livello ufficiale: questo aspetto deve far riflettere. Negli anni passati, quando ci furono voci su Amazon ed il Napoli, arrivarono prontamente; cosa che, adesso, non sta accadendo. Dobbiamo restare con i piedi per terra, perché abbiamo un grande presidente che ci ha portato in Champions League; De Laurentiis è un grandissimo manager, ma il potere del brand Amazon significherebbe avere la squadra più forte del pianeta. E’ lecito sognare? Sì, è lecito sognare”.