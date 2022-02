QUESTIONE DI MODULI – Venezia-Napoli: previsione tattica e probabili formazioni

Si avvicina il giorno di Venezia-Napoli, sfida relativa alla quinta giornata del girone di ritorno.

Il campionato di Serie A riprende finalmente dopo una lunga sosta; per il Napoli è dunque pronto un altro impegno da portare a termine nel migliore dei modi, ovvero la sfida contro il Venezia. Questa volta la squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata in trasferta, infatti la gara avrà luogo allo Stadio Pier Luigi Penso.

Per il Napoli sarà una sfida non indifferente, in quanto la situazione in classifica della squadra partenopea non è per nulla da sottovalutare. Il Napoli è attualmente al secondo posto con 49 punti, a pari merito con il Milan ed a sole quattro lunghezze dalla capolista Inter. Tre punti saranno quindi fondamentali per confermare la tenacia della compagine azzurra, e magari per lanciare un chiaro messaggio ai nerazzurri. Dall’altra parte c’è il Venezia, anch’ess bisognosa di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I veneti occupano attualmente il 17° posto della classifica con soli 18 punti.

Il Napoli di Spalletti

La squadra guidata da Luciano Spalletti recupera due pedine importanti in vista del match di domenica 6/02: stiamo parlando di Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Probabilmente per entrambi è pronto un posto da titolare. Per quanto riguarda invece i giocatori indisponibili c’è ancora il problema Hirving Lozano a causa della lussazione alla spalla destra; in più non ci sarà Tuanzebe a causa di un problema muscolare.

Di seguito la probabile formazione della squadra ospite: NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Il Venezia di Zanetti

Proprio come il suo avversario, il Venezia dovrà fare i conti con due giocatori assenti. Il primo è Vacca, che a causa di una lesione del bicipite femorale sarà assente fino alla fine di febbraio. Inoltre la squadra dovrà far a meno di Kiyine sempre per un problema muscolare.

A seguire la probabile formazione della squadra di casa: VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Tattica Venezia-Napoli

Per la sfida che andrà in scena domenica 6 febbraio alle ore 15, il Napoli potrà sicuramente affidarsi ai due rientri: il Capitano Lorenzo Insigne e l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. I due giocatori hanno infatti dimostrato con il tempo di avere una grande intesa reciproca in campo ed insieme potrebbero garantire grandi risultati. Nonostante ciò anche il Venezia può rendersi pericoloso, in particolare non è da sottovalutare Nani: attaccante dotato di tantissima esperienza a cui la compagine veneta ha deciso di affidare la seconda parte della stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti – Tegola formazione: due probabili fortait per Ounas e Tuanzebe

Zanetti si prepara contro il Napoli: Osimhen è il pericolo numero uno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Biden, capo dell’Isis eliminato in operazione Usa in Siria