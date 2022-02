Spalletti – Tegola formazione: due probabili fortait per Ounas e Tuanzebe

Tuttosport – Raffaele Auriemma conferma: “E’ improbabile il rientro di Ounas. Fuori anche Tuanzebe”.

Sarà l’allenamento di oggi a dare delle risposte più concrete a Luciano Spalletti, in merito alla formazione di domani a Venezia. Secondo Raffaele Auriemma, è improbabile il rientro immediato di Ounas, che ha ricominciato ad allenarsi solamente da due giorni. In più, un’altra tegola per il mister, è l’assenza di Tuanzebe, che ieri ha svolto terapie e lavoro in palestra.

