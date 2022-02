Retroscena di mercato: anche il Tottenham su Victor Osimhen

Il Newcastle non è stato l’unico club di Premier League a cercare Victor Osimhen

Il Newcastle non è stato l’unico club di Premier League a cercare Victor Osimhen nella sessione di mercato appena conclusa. Il portale inglese “Football Insider” riferisce che anche il Tottenham di Antonio Conte ha provato a portare l’attaccante a Londra, e potrebbe tornare alla carica in estate nel caso dovesse perdere Harry Kane. Il Napoli, si legge, chiederebbe oltre 80 milioni per lasciar partire il giocatore.

