Anguissa, Coppa d’Africa: “Sono deluso e triste, non ha vinto la migliore”

Il centrocampista del Napoli non riesce a contenere la sua delusione dopo l’eliminazione del suo Camerun dalla Coppa d’Africa

Il Mattino riporta le parole di Frank Anguissa, eliminato con il suo Camerun ai rigori in semifinale di Coppa d’Africa dall’Egitto.

Queste le sue parole:

“Sono deluso e triste, il calcio a volte è crudele. Per me non ha vinto il migliore in campo, con tutto il rispetto. Ma sono comunque felice perché si è visto un Camerun che ha dato tutto fino alla fine, uscendo a testa alta. Non abbiamo rimpianti, sono orgoglioso dei miei compagni perché hanno dato il massimo e anche dei nostri tifosi che ci hanno spinto per 120 minuti” .

