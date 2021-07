Si avvicina la cessione di Mario Rui, accordo vicino con il Galatasaray

Mario Rui vicino all’addio, per lui c’è il Galatasaray

Come riporta la redazione di Sky Sport Mario Rui è sempre più vicino all’addio, con la trattativa per il suo passaggio al Galatasaray che è entrata nel vivo. Il terzino portoghese potrebbe essere la prima cessione del Napoli in questa finestra di mercato, per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di Euro.

