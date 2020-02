Napoli, Di Lorenzo è uno stakanovista: le ha giocate tutto

Giovanni Di Lorenzo è sicuramente una delle note liete della stagione partenopea: il terzino ex Empoli è diventato in breve tempo imprescindibile per la retroguardia azzurra, come testimoniano i suoi numeri. In stagione ha praticamente giocato tutte le partite, come ricorda il Corriere dello Sport, senza saltare nemmeno un minuto. L’ultima (ed unica) assenza risale alla trasferta del “Via del Mare”:

Napoli-Lecce, 22 settembre 2019, ne è trascorso di tempo: sinteticamente, ventidue partite consecutive, e senza mai saltare un secondo, che sommate alle altre fanno trentuno presenze, pari a 2.790, radiografia statistica di Giovanni Di Lorenzo, della sua stagione «esagerata.

