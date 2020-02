Dalla Spagna – James Rodriguez avventura finita! Il Real Madrid può proporlo al Napoli in cambio di Ruiz

James Rodriguez avventura finita. Il Real Madrid vuole usarlo come moneta di scambio con altri club come il Napoli al quale chiederebbe Fabian Ruiz in cambio di Rodriguez.

CALCIOMERCATO NAPOLI – James Rodriguez e il suo agente, Jorge Mendes, iniziano ad interessarsi ad altre squadre, è quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balón’:

Nel Real Madrid sembra non esserci la possibilità di vedere il numero 10 della Colombia con la maglia blanca, i suoi giorni di gloria a Chamartin, i pochi che ha avuto, sono finiti. Tuttavia, gli uomini del Santiago Bernabéu hanno chiarito al calciatore e all’agente che sarebbe vantaggioso per entrambi raggiungere un accordo con uno dei club con cui ha contatti e quindi svolgere una duplice funzione a vantaggio delle tre parti (James, il Real Madrid e un terzo club).

Il Real Madrid chiede Fabian Ruiz in cambio di James Rodriguez

Il Real Madrid gli ha messo sul tavolo una serie di illustri squadre in cui potrebbe servire come moneta di scambio. Dall’Inter al Milan fino a Napoli, con l’acquisto di Fabián Ruiz, passando per l’Ajax o addirittura il PSG, il Liverpool o il Manchester United. In ognuno di questi club James Rodríguez può ancora essere un elemento determinante.

Il calciatore colombiano era già in discussione in quanto non gradito da Zidane. Ora lo allontana ancora di più dall’elite del gruppo dei merengues la sua condizione di giocatore fragile a causa della sua recente lesione all’anca.

