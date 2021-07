Pressing dell’Atletico Madrid per Di Lorenzo: ADL fissa la valutazione

Pressing dell’Atletico Madrid per Di Lorenzo

Atletico Madrid in pressing su Di Lorenzo, che nonostante l’opzione esercitata per il rinnovo fino al 2026, resta un giocatore ambito da diverse società. Piace in modo particolare all’Atletico Madrid che sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione. A tale riguardo ecco alcune informazioni rilaciate da Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Venerato fa sapere che De Laurentiis ha fissato la sua cessione partendo da una valutazione di almeno 20 milioni, un modo per ‘blindare’ il terzino campione d’Europa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FIFA al lavoro per il calcio del futuro: ecco le principali novità

Sanzioni Superlega – Respinto il ricorso spagnolo, la UEFA sarà di procedere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diana Del Bufalo: “Mi piace il catcalling”, l’indignazione dei fan sui social