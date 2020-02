Verona, Juric: “Firmato con il Napoli? La situazione è chiara, dovrò parlare col presidente”

Juric dichiara di non aver firmato con il Napoli, è contento perché la squadra gioca bene ed il gruppo si sta togliendo delle soddisfazioni.

“Firmato con il Napoli?”, Juric risponde in conferenza stampa

Notizie Calcio Napoli – Ivan Juric tecnico dell’Hellas Verona ha incontrato i giornalisti a due giorni dalla sfida contro l’Udinese, in programma domenica alla Dacia Arena, nella sala stampa del Centro Sportivo “Paradiso” di Peschiera del Garda. Queste le sue dichiarazioni:

Firmato con il Napoli?

“Non è così, la situazione con la società è chiara. Dopo dovrò parlare con il presidente, che è quello che decide”.

Come si sta al centro dell’attenzione?

“Io sto bene, ma non per questo. Sono contento di come stiamo andando, i ragazzi sono soddisfatti. Il resto conta meno”

Anche lei è al centro dell’attenzione.

“Penso sia normale, con una squadra che parte come ultima. Sono contento perché la squadra gioca bene, i ragazzi si stanno togliendo soddisfazioni. Non deve influire sul nostro rendimento”

