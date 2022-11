Bargiggia sul Napoli: “Potrebbero esserci due cessioni”

Paolo Bargiggia è intervenuto sul Napoli ai microfoni di 7 Gold affermando che presto potrebbero esserci due cessioni.

Il giornalista e conduttore Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 7 Gold ed ha parlato di due presunte cessioni all’interno del Napoli. Il club di Luciano Spalletti si sta facendo notare sempre di più in Italia, ma anche in Europa. Bargiggia fa riferimento in particolare al periodo di giugno, spiegando che i due giocatori interessati sarebbero l’attaccante Victor Osimhen ed il centrocampista Piotr Zielinski.

I calciatori che potrebbero essere ceduti nel Napoli a giugno sono Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Se l’attaccante nigeriano andasse via, la società azzurra opterebbe per un sostituto pur avendo in organico Raspadori e Simeone. Per quanto riguarda invece Piotr Zielinski il Napoli valuterà serenamente le offerte: se arrivasse quella giusta, il centrocampista polacco saluterebbe il club campano. Discorso diverso invece per Kim e Kvatratskhelia. Il sudcoreano, così come l’attaccante esterno georgiano, sono destinati a restare anche nella prossima stagione. Naturalmente sul difensore pende una clausola. Inoltre Kvara potrebbe andare via se arrivasse una proposta irrinunciabile.”

Fonte foto: Twitter @paolobargiggiareal

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Napoli, Venerato: “Ecco la verità sull’idea di De Laurentiis”

Di Gennaro: “Messi ha calciato il rigore come faceva Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici