D’amico:”Rino ha cambiato il Napoli. Pensa solo ad allenare”

Nel corso di Radio Goal, è intevenuto in diretta Andrea D’Amico ex procuratore di Gennaro Gattuso. L’agente si è soffermato sugli aspetti caratteriali dell’allenatore azzurro e su come il suo lavoro stia incidendo sulla squadra. Ecco quanto dichiarato: “Sono sicuro che la maniacalità di Gattuso e la sua sagacia tattica darà i frutti. Il Napoli ora ha grande organizzazione di gioco e anche negli allenamenti, Gattuso è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Con Ancelotti i calciatori non sembravano esserci molto con la testa, invece Rino con il suo carisma e le sue parole pesanti ha cambiato le cose. Ma non è una sorpresa perché già al Milan aveva trovato il cambio di passo, sfiorando la Champions League. Rinnovo? Rino è così concentrato sulle competizioni attuali che non pensa ad altro, futuro compreso”.

