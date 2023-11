Pjanic torna al 2018: “Mancato secondo giallo? Chi non vince parla. Noi i più forti, abbiamo vinto”

Pjanic torna a parlare dell’episodio del 20018 col mancato secondo giallo

Miralem Pjanic nel corso di un’intervista a Tuttosport, è tornato a parlare dell’episodio del 2018 al Meazza col mancato secondo giallo. Queste le sue parole

Pjanic:

“Ricordo con più piacere il 3-2 in rimonta a San Siro. La seconda ammonizione che avrei dovuto prendere? Come dico sempre, chi non vince parla. Eravamo la squadra più forte e abbiamo vinto”.

