Agostinelli: “Gasperini il migliore. Napoli? Si sbagliano: Scudetto non abbordabile”

Agostinelli su Gasperini

Andrea Agostinelli, ex centrocampista ed ex Atalanta, nella sua intervista rilasciata al Corriere di Bergamo, ha elogiato il tecnico Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue parole:

“Per me è il migliore allenatore che c’è ora in circolazione. Ora i nerazzurri sono una grandissima realtà, una vera big e non più una provinciale di lusso”.

Agostinelli analizza poi lo scontro con il Napoli: “Gli azzurri avranno nuovi stimoli, soprattutto per il cambio di guida tecnica, visto che tra la squadra e Garcia il rapporto non era idilliaco. Se pensano di ritrovare la formazione perfetta dell’anno scorso però si sbagliano: lo Scudetto non è abbordabile. Scamacca? Manterrà le promesse, diventerà un grande centravanti”.

