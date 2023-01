Due club su Demme, il centrocampista vuole lasciare Napoli

Il Napoli avrebbe fissato il prezzo per il centrocampista Diego Demme che vorrebbe lasciare il club perché avere più spazio in campo.

Il quotidiano Il Mattino ripota le ultime novità sul centrocampista del Napoli Diego Demme. Quest’ultimo avrebbe manifestato la sua volontà di lasciare il club partenopeo: il motivo sarebbe dovuto al poco spazio in campo che avrebbe avuto dall’inizio del campionato. Sul centrocampista ci sarebbero due club tedeschi: lo Stoccarda ed il Bayern Leverkusen. Dal canto suo il Napoli avrebbe fissato il prezzo per un cessione eventuale.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Bayern Leverkusen e Stoccarda lo stanno cercando con insistenza. Vuole giocare di più, sarà lui a decidere: il suo contratto scade nel 2024, il Napoli lo libera per 5 milioni. Cifra che la Salernitana non intende versare. Se v via, promozione sul campo per Gaetano: il ds Giuntoli non vuole correre il rischio di innesti nello spogliatoio che possono rovinare l’equilibrio.”

Fonte foto: Instagram, @diegodemme

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Ounahi si fa sul serio. Azzurri in vantaggio sugli altri club interessati

Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso a sprangate: tre fermi, due sono minorenni