Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

Manca sempre meno al mercato di gennaio e ci si domanda quali saranno le mosse del Napoli per rafforzare il proprio organico.

La pima parte del campionato di Serie A è terminata ed è tempo per il Napoli, come per tutti gli altri club, di pensare al mercato di gennaio. La squadra di Luciano Spalletti sta intanto dimostrando di essere all’altezza delle big mantenendo saldamente il primo posto in classifica. Lo stesso tecnico ha dichiarato che è attualmente soddisfatto della squadra in sé, tuttavia non mancano giocatori che interessano alla società. Vediamo dunque cosa potrebbe accadere.

La situazione portieri

La situazione portieri sembra essere sotto controllo. Alex Meret mantiene saldamente il ruolo da titolare, mentre Salvatore Sirigu sta pian piano recuperando dal suo infortunio di natura muscolare ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Qualche mese fa si era parlato di una probabile partenza di quest’ultimo: la Salernitana avrebbe palesato il suo interesse ed il Napoli avrebbe puntato il portiere Alessio Cragno. Attualmente però l’allarme dovrebbe essere rientrato, dunque la situazione portieri non dovrebbe subire alcuna modifica. Unica situazione che potrebbe accadere: la partenza di Nikita Contini al fine di una nuova esperienza.

Il reparto difensivo

Passando al reparto difensivo, eccoci alla trattativa che tiene banco ormai da qualche settimana. Si tratta dello scambio con la Sampdoria tra Alessandro Zanoli e Bartszos Berenszynski. La trattativa potrebbe arrivare ad un punto di svolta nella prossima settimana: se tutto andrà bene e la Sampdoria darà il via libera il difensore difensore polacco vestirà a breve la maglia azzurra. Un altro obiettivo che piace agli azzurri è Tiago Djalo. Il difensore classe 2000 ha già giocato nella primavera del Milan ed attualmente veste la maglia del Lille. Cristiano Giuntoli starebbe studiando qualche mossa per anticipare gli altri club corteggiatori del giocatore.

Il centrocampo

Il giocatore più accostato al centrocampo azzurro negli ultimi tempi è stato Ivan Ilic. Quest’ultimo veste la maglia dell’Udinese ed è stato considerato come vice Demme. Il centrocampista Italo tedesco ha espresso la volontà di avere più spazio in campo, in alternativa potrebbe valutare diverse opzioni per il suo futuro. Un altro nome che infiamma il mercato è il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeinster. Il Napoli avrebbe palesato l’interesse ma ci sarebbe l’ostacolo dell’ingaggio che equivale a 40 milioni di euro. Il centrocampista sarebbe un’ottima opzione nel caso in cui Piotr Zielinski dovesse andare via. Ciò avverrà in caso di mancato rinnovo dell’attuale contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il Napoli in attacco

Il Napoli ha attualmente un attacco abbastanza completo, per questo motivo sul fronte offensivo non dovrebbe esserci alcuna modifica. Di recente si è parlato di una probbile partenza di Hirving Lozano, ma se ciò accadesse si verificherebbe solo a fine stagione. Anche in questo caso il Napoli avrebbe già individuato due giocatori. Il primo sarebbe Adama Traoré, attaccante del Wolverhampton che avrebbe convinto soprattutto Luciano Spalletti. In seguito ci sarebbe Jasper Karlsson, giovane attaccante classe 1998 attaccante dell’AZ Alkmaar.

