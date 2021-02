Juventus-Napoli: spunta una probabile data per il recupero della gara

L’edizione odierna di TuttoSport riporta la presunta data di recupero di Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 ottobre, ma a causa del Coronavirus il match non fu disputato. A distanza di mesi le due squadre sono ancora in attesa di poter giocare la partita, complici i tanti impegni al di fuori del campionato che rendono impegnati sia il Napoli sia la Juventus. Il quotidiano TuttoSport, però, ha annunciato una possibile data di recupero.

Ecco quanto si legge:

“È in programma Napoli-Granada, match di ritorno dei sedicesimi di Europa League. In caso di uscita dalla competizione, si libererebbe una finestra per poter organizzare Juventus-Napoli. Si tratta di mercoledì 17 marzo, nella settimana in cui sono in programma gli ottavi di Europa League. Il Napoli sarebbe libero e lo sarebbe anche la Juventus, che ha il suo impegno europeo martedì 9 marzo.”

