Roma-Napoli, nessun gol ma la difesa azzurra è fantastica

Il quotidiano Il Mattino analizza la gara tra Roma e Napoli e fa i complimenti agli azzurri per la difesa.

Il quotidiano Il Mattino ha commentato la gara di ieri sera tra Roma e Napoli. Nonostante la squadra azzurra non abbia segnato nessuna rete, il quotidiano si complimenta con la difesa.

“Il Napoli non ha trovato la via del gol – non accadeva dal 20 dicembre 2020, quando perse con la Lazio a Roma per 2-0 – e neanche ne ha subiti. Ed è qui la notizia importante della giornata. Perché una squadra da scudetto è una squadra che ha una difesa di ferro soprattutto con un avversario tignoso come la Roma e davanti a 50mila tifosi. La linea ha retto benissimo comandata da Kalidou Koulibaly, i rischi corsi da Ospina sono stati pari a quelli di Rui Patricio. Si è visto carattere, gli azzurri hanno reagito colpo su colpo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Europa League, Legia Varsavia-Napoli: da domani biglietti in vendita

Roma-Napoli, mancava un rigore per gli azzurri ed un espulsione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: ancora allerta rossa in Sicilia e Calabria