Canale 8 – Bucciantini: “Possiamo dirlo? La Supercoppa è una marchetta che si fa per soldi! Una porcata”

Marco Bucciantini, ospite a Ne Parliamo Il Lunedì, è stato intervistato ed ha rilasciato alcune dichiarazioni per quanto riguarda la situazione attuale del Napoli:

“Il Barça ti lascia la possibilità di sperare. non dimentichiamolo, saranno i campioni di Spagna contro i campioni d’Italia. Con tante affinità sui percorsi che finora hanno vissuto le due squadre. Oggi c’è una cappa sul Barcellona. Ci sono difficoltà ambientali. Fino a poco tempo fa loro erano una rivendicazione politica e oggi non riescono a riempire uno stadio di 40.000 posti. Il Napoli può giocare al cospetto di questo avversario, che resta favorito, sia chiaro. Ma non tale da infrangere ogni velleità. In Italia oggi non ci sono gruppi abituati a vincere solo; il Napoli lo aveva perché Kvara e Osimhen vinceranno. Sono stufo di sentire frasi fatte su ciò che non è andato finora. La verità è una soltanto: il Napoli non è andato bene perché era messo male in campo. Se Osimhen va via si deve prendere Zirkzee: lui è un faro, giocatore di classe e potenzialità immense. C’è crisi di vocazione degli arbitri perché di loro raccontiamo solo le polemiche con racconti sbagliati.

I giovani arbitri prendono botte da tutte le parti, calando la base a disposizione è normale che peggiora la qualità nella selezione interna. Le difficoltà sull’organizzazione della Supercoppa sono state determinate anche dal fatto che Napoli Lazio e Fiorentina non erano gradite. Questa Supercoppa è una vergogna. Possiamo dirlo? Una marchetta che si fa per soldi che non è neanche tanto opportuno pubblicizzare. Una porcata. Il ruolo di Kvara è il più studiato ma sono calciatori che non si risparmiano e forzano sempre le giocate. Chi discute Kvara non ama il calcio”.

