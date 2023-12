Radio Crc – Dossena: “Il Barça non è più quello di una volta, il Napoli non è sconfitto in partenza”

L’allenatore della Pro Vercelli ed ex Napoli, Andrea Dossena, in diretta a ‘Si Gonfia la Rete’ ha commentato i sorteggi di Champions League: “Mazzarri sta mettendo a posto i cocci. C’era un grande lavoro da fare, Napoli non era una sfida facile per le partite che lo attendevano e per la situazione che c’era, ma a Napoli è tornato il sereno. Il ritorno di Osimhen ha dato nuova linfa al Napoli, ma il percorso è ancora lungo. Il campionato è ancora aperto, il passaggio del turno c’è stato per cui si può lavorare con più serenità“.

“Quando noi affrontammo il Barcellona, era una squadra che disintegrava gli avversari, era imbattibile. Quello di oggi non è la stessa squadra, per cui molto dipenderà dal Napoli. Ci sarà da capire che condizione fisica avrà il Napoli e come arriverà a questa doppia sfida, ma non è sconfitto in partenza. Se dovesse continuare così, il Napoli ha ottime chance per passare il turno. Anche il Barcellona bisognerà capire se si rialzerà o se continuerà in questo periodo no, è difficile fare pronostici adesso. Mazzarri è un allenatore molto tranquillo, è uno che mette calma, con lui mi sono trovato molto bene, a Napoli creò un ottimo gruppo e credo lo stia facendo anche oggi con questa squadra. Che è un pò quello che ha fatto anche Spalletti e il gruppo unito porta sempre risultati migliori. L’inter difficilmente perderà questo scudetto”.

