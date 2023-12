Canale 8 – Marcolin: “Mario Rui ha cambiato la prestazione di Kvara”

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli e attuale opinionista di Dazn, è intervenuto in diretta: “Il sorteggio di Champions ovviamente consegna al Napoli una squadra fortissima ma giocabile. Mi preoccupa di più la prima in casa con la seconda, presumibilmente decisiva, in trasferta. Naturalmente a sparigliare sarà la condizione fisica, mentale e tattica in cui le due squadre arriveranno ad affrontarsi tra due mesi.

Con il Cagliari Mario Rui ha cambiato la prestazione di Kvara: prima giocava di schiena perché preoccupato di dover aiutare Natan o chi impiegato in quella zona di campo. Dopo l’ingresso di Mario Rui ha visto la porta di faccia, non a caso era tempo che non riusciva a sistemarsi in area, in maniera sostanzialmente indisturbata, in occasione del gol decisivo. Mario sembrava il calciatore dell’anno scorso per gestualità e impatto deciso al match. Politano molto bene praticamente da sempre: si prende la responsabilità di giocate anche complicate e lo fa con profitto”.

