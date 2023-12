Mazzarri su Napoli-Barcellona: “Sfida particolarmente difficile, ma affascinante”

Mazzarri su Napoli-Barcellona, il commento

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Di seguito il commento del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, al sorteggio di Nyon e diffuso dal club azzurro sul proprio sito web:

“Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante”, le parole di Mazzarri sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League”.

