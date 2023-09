UFFICIALE – Ecco i numeri degli azzurri in Nazionale: la 10 va a Raspadori.

L’esordio in Nazionale per il Ct Luciano Spalletti è vicinissimo. È tutto pronto per la prima sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni europee. Oggi sono stati annunciati i numeri di maglia dei giocatori e a Giacomo Raspadori è stato assegnato il 10, che indosserà per la prima volta alla corte di mister Spalletti. Per Di Lorenzo il numero 2, Meret il 21 e Politano ha il numero 7.

Nicolò Barella: 18

Alessandro Bastoni: 23

Cristiano Biraghi: 4

Bryan Cristante: 16

Matteo Darmian: 13

Giovanni Di Lorenzo: 2

Federico Dimarco: 3

Gianluigi Donnarumma: 1

Davide Frattesi: 19

Wilfried Gnonto: 11

Ciro Immobile: 17

Manuel Locatelli: 5

Giacomo Raspadori: 10

Gianluca Mancini: 14

Alex Meret: 21

Matteo Politano: 7

Mateo Retegui: 9

Alessio Romagnoli: 6

Giorgio Scalvini: 15

Sandro Tonali: 8

Guglielmo Vicario: 12

Mattia Zaccagni: 20

Nicolò Zaniolo: 22

